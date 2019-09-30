В Тбилиси началась акция протеста из-за встречи главы МИД Грузии с Лавровым

Здание МИД Грузии в Тбилиси окружено несколькими десятками пикетчиков, которые выражают протест против недавней встречи в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН главы ведомства Давида Залкалиани с российским коллегой Сергеем Лавровым, они держат транспаранты с надписью «Коллаборационизм – это стыдно», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Среди организаторов акции часть радикальной молодежи, участвовавшей в антироссийских акциях в грузинской столице в июне, которые были связаны с визитом делегации Госдумы России.

Пикетчики свистят и кричат: «Стыдно!».

Участники акции требуют ответить, почему о встрече министров не была проинформирована общественность, а также почему переговоры прошли без участия западных партнеров.

В понедельник стало известно, что оппозиция в парламенте Грузии вызывает министра иностранных дел Давида Залкалиани рассказать подробности встречи.

Со своей стороны, вице-спикер парламента Георгий Вольский от правящей «Грузинской мечты» заявил, что встречу с Сергеем Лавровым запросила грузинская сторона, но «это не значит преклонения или того, что интересы Грузии выпадут из международной повестки».

Зампред парламента подтвердил, что глава МИД Грузии расскажет депутатам о переговорах с российским министром.

По словам Георгия Вольского, идею встречи поддержали международные партнеры Грузии, выступающие за снижение напряженности, в том числе в глобальном контексте.

Отметим, что в прошедшие выходные президенту Грузии Саломе Зурабишвили пришлось объяснять встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности переговоров с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, которые состоялась по просьбе грузинской стороны. При этом, по словам Лаврова, комментарии, которые делают сами грузины про эту встречу, у него вызывают улыбку и недоумение.

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