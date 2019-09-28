Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности переговоров с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, которые состоялась по просьбе грузинской стороны.

Глава МИД России сообщил, что в четверг по просьбе грузинской стороны состоялась его встреча с Залкалиани. При этом, по словам Лаврова, комментарии, которые делают сами грузины про эту встречу, у него вызывают улыбку и недоумение, передает ТАСС.

«Я читал потом его [главы МИД Грузии] комментарии пространные, его комментарии заняли больше времени, по-моему, чем сама встреча», – отметил российский министр.

По словам Лаврова, «среди прочих вопросов» Залкалиани интересовался на двусторонней встрече возможностью возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

«Я ему объяснил, что мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов, которых сейчас там пытается опять, по-моему, прежний президент [Грузии Михаил Саакашвили] поднимать на борьбу уже с режимом в Тбилиси, тогда я бы лично сообщение воздушное бы возобновил», – сказал Лавров по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД России обратил внимание, что решение приостановить полеты между двумя странами было принято Москвой после возмутительной выходки грузинских оппозиционеров, которые сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, использовав заготовленную провокацию с применением насилия к российским депутатам.

«Когда мы принимали это решение, было объявлено, что это временная мера, что мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие эксцессы, такие проявления пресекать», – подчеркнул Лавров.

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