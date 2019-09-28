Грузия объяснила переговоры с Лавровым

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна, имеющая «оккупированные территории», должна решать этот вопрос либо военным путем, либо путем диалога, и Тбилиси выбрал второй путь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, она заявила, что «Грузия отказалась от военного пути разрешения конфликтов».

«Второй путь – это путь диалога и дипломатии, нельзя, чтобы Грузия замкнулась и не испытала его», – сказала президент.

По словам Саломе Зурабишвили, очень важно, что на эту встречу позитивно откликнулись США, ЕС, Генсек ООН.

При этом она подчеркнула, что Грузия не остается с глазу на глаз с Россией, а имеет поддержку западных партнеров.

«Мы никогда не будем одни», – заявила Саломе Зурабишвили.

«Неправильно останавливаться и быть в изоляции», – сказала президент.

«В Грузии нет русофобии. Никогда не было таких настроений. Вот пример – в прошлом году Грузию посетило полтора миллиона российских туристов и не было ни одного инцидента. Я об этом всюду говорю, – заявила Саломе Зурабишвили. – Но есть политическая напряженность между двумя странами. И как ей не быть в условиях оккупированных территорий Грузии? Вот над этим надо работать».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности переговоров с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, которые состоялась по просьбе грузинской стороны. При этом, по словам Лаврова, комментарии, которые делают сами грузины про эту встречу, у него вызывают улыбку и недоумение.

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