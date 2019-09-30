Появилась угроза подорожания молочной продукции в России

Полномасштабный запуск системы маркировки готовой молочной продукции может привести к росту себестоимости ее производства на 2,5-3%, заявил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

«Пока, наверное, говорить о том, что в этом году реализация пилотного проекта (по маркировке) приведет к росту себестоимости продукции, не совсем корректно, но если проект будет развернут на молочную отрасль, то мы ожидаем, что рост себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5-3%», – рассказал Белов РИА «Новости».

«Понятно, что по цепочке рост себестоимости будет идти накопленным итогом, и в рознице цифры могут быть более высокими», – добавил он.

По его словам, развертывание системы маркировки может привести к дополнительным ежегодным затратам производителей готовой молочной продукции в размере порядка 20 милрд рублей.

«Плюс капитальные затраты, по нашим оценкам, при развертывании системы маркировки составят порядка 25 миллиардов рублей», – отметил гендиректор «Союзмолока».

Тем временем ряд крупных российских производителей молочной продукции сообщили об успешном тестировании нанесения кода цифровой маркировки на товары.

«Мы отработали в сокращенном виде по одному типу продукта: получили упаковку с кодом от производителя, осуществили фасовку продукта и специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с партнерами считали этот код и имитировали передачу сигнала в ГИС «Маркировка», это у нас получилось», – заявил ТАСС представитель компании «Пискаревский завод» Георгий Житмарев.

В компании «Курское молоко» эксперимент также прошел успешно. Представитель компании Олег Павлов рассказал, что к настоящему моменту производитель выпустил тестовую партию и обсудил с партнерами дальнейшее внедрение в технологический процесс.

«В среднесрочной перспективе мы планируем приступить к тотальной оснастке производственных мощностей», – добавил он.

Представитель компании «Галактика» Владислав Фалькович заявил, что проект по тестированию маркировки запущен и протестирован на линиях завода.

«Мы прекрасно понимаем, что есть цели, которые нам придется достигать, но трудностей на данном этапе в проекте нет», – добавил он.

По словам Фальковича, «Галактика» активно участвует в рабочих группах по маркировке. «К нам приезжали специалисты компании «Честный знак» (название системы маркировки, оператором которой является ЦРПТ – прим. ВЗГЛЯД), все тестировалось, решения готовы для этого, проект уже работает», – заключил он.

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Напомним, 2 июля сообщалось, что эксперимент по маркировке готовой молочной продукции стартует в России 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года.