Жена Гордона пожаловалась на дискриминацию

Жена журналиста Александра Гордона Ноза Абдулвасиева пожаловалась на дискриминацию и унижения при выборе квартиры в аренду, сообщают СМИ.

«И немного о больном... Мы с Сашей за шесть вместе прожитых лет успели сменить четыре квартиры. С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее», – написала Абдулвасиева в Instagram.

При звонках риэлторам она представлялась своим именем.

«И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию, почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности», – написала Абдулвасиева.

По ее словам, однажды она сказала риэлтору, что ее муж ортодоксальный еврей, а она носит хиджаб. После чего бросила трубку.

«После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад... Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!», – заключила жена Александра Гордона.