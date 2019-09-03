Главы Минобороны России и Франции обсудили ситуацию на Украине

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Флоранс Парли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, а также в регионе Персидского залива, Леванта и Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщила глава Министерства вооруженных сил Франции.

«Поговорила по телефону с моим российским коллегой Сергеем Шойгу. Украина, Персидский залив, Левант, ЦАР: мы обсудили множество тем, которые будут в центре нашей встречи в Москве в следующий понедельник с участием [министров иностранных дел Франции и России] Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова», – приводит ТАСС слова Парли.

Встреча министров обороны и иностранных дел России и Франции состоится 9 сентября в Москве. Предыдущая встреча в подобном формате прошла в Париже 31 октября 2012 года.

Напомним, в минувший четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о «небывалом окне возможностей» по ситуации на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД