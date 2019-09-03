Системы ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

Государственное ТВ Сирии сообщило, что системы ПВО отразили атаку беспилотников, запущенных террористами по российской базе Хмеймим.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская авиабаза в Сирии постоянно подвергается атакам беспилотников террористов. Так, 11 августа системы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть беспилотников боевиков.

Перед этим попытка авианалета была предпринята 12 июля.