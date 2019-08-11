Российскими средствами ПВО уничтожены шесть беспилотников в Сирии

Системы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили шесть беспилотников, с помощью которых террористы пытались атаковать аэродром, сообщило Минобороны России.

Российская база работает в плановом режиме. Никто не пострадал. Материального ущерба авиабазе нанесено не было, передает РИА «Новости».

Указывается, что «шесть маневрирующих» БПЛА летели с северо-запада, но их «уничтожили на безопасных дистанциях», передает ТАСС.

Напомним, государственное ТВ Сирии сообщало, что ПВО авиабазы приступило к отражению атаки беспилотников.