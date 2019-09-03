Стало известно о создании новой игорной зоны в России

Проект по созданию игорной зоны в Ялте подготовлен и проходит согласование в правительстве, сообщают СМИ со ссылкой на источники в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Зона будет носить название «Золотой берег», ее разместят на территории городского округа Ялта на участке площадью порядка 150 тыс. квадратных метров, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов пояснил, что участок под зону располагается в районе поселка Кацивели и расположен за пределами населенного пункта.

Напомним, первая в России игорная зона «Азов-Сити», работавшая в Краснодарском крае, была ликвидирована по указу премьера Дмитрия Медведева в 2018 году.