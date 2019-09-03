Россия решила поделиться с СНГ опытом отражения массированных атак беспилотников

Одной из главных тем заседания комитета по противовоздушной обороне (ПВО) стран СНГ в Астрахани станет отражение массированных атак беспилотных летательных аппаратов на основе опыта противодействия террористам в Сирии, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет опыт отражения массированных налетов беспилотников в ходе действий войск России против террористов в Сирии», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ходе заседания комитет подведет итоги своей работы в первом полугодии 2019 года. Кроме того, участники обсудят совместную оперативную и боевую подготовку объединенной системы ПВО СНГ в 2020 году.

В 51-м заседании комитета примут участие делегации от военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители секретариата совета министров обороны государств СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса стран Содружества, эксперты в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Напомним, 11 августа системы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили шесть беспилотников боевиков. Еще одна попытка авианалета была предпринята 12 июля.

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