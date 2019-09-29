В доме в Воронеже по батареям отопления пустили ток

Из многоэтажного дома в Воронеже эвакуировали 115 человек после того, как неизвестный пустил ток по батареям, сообщают местные СМИ.

Жильцы дома рассказали, что в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины, а в доме начались проблемы с электроснабжением, пишут «Вести. Воронеж».

Как установили сотрудники аварийных служб, по центральной системе отопления проходил ток.

Один из жильцов рассказал о совете электриков «лишний раз батареи руками не трогать». «Вердикт пожарных: в любой квартире в любой момент может полыхнуть», – сообщил он.

Подъезд дома обесточили, газ отключили.

Представители коммунальных служб назвали возможную причину подачи тока. «Ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор», – объяснил директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов.

В воскресенье жильцы вернулись в свои квартиры.