Климкин заявил о переизбытке «теневой политики» на Украине

Если раньше Украину вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, то теперь в стране стало еще и слишком много «теневой политики», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Раньше нас, Украину, вспоминали в контексте коррупции и теневой экономики, теперь к этому добавляется теневая политика. Много вокруг нас тени, очень хочется под солнце», – написал он в Twitter.

Он выразил мнение, что теневая политика не менее опасна, чем теневая экономика, так как она «неподотчетна людям».

«Честные расследования помогут сделать политику более честной. По меньшей мере, надеюсь на это», – заявил Климкин.

Экс-министр иностранных дел ранее заявил о новой роли Украины в мировой политике, хотя и заметил, что причастность к началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа – «не очень веселая перспектива».