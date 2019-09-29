Путин поздравил евреев с иудейским Новым годом

Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года в еврейском календаре. Российский лидер отметил роль еврейских организаций в поддержании межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Поздравительная телеграмма президента опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Путин отметил, что «еврейские организации России с глубоким уважением относятся к бесценному духовному, историческому, культурному наследию предков, приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям».

По словам российского лидера, признания заслуживает активное участие еврейских организаций в общественной жизни, в реализации значимых социальных, благотворительных инициатив, в поддержании конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога в России.

Путин также отметил, что Рош ха-Шана символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.

Рош ха-Шана (ивр. «голова года») является одним из главных еврейских праздников. Он празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября – начало октября). Считается, что именно в этот месяц – седьмой по счету в году – Бог сотворил мир и первого человека, Адама.