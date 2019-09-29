Словакия приостановила полеты МиГ-29

Командование ВВС Словакии приостановило тренировочные полеты сверхзвуковых истребителей МиГ-29 после крушения одного из них на западе страны, сообщила представитель минобороны республики Данка Цапакова.

«Тренировочные полеты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае. Данное решение не отразится негативно на обеспечении безопасности воздушного пространства», – передает ТАСС слова Цапаковой.

Предварительной версией катастрофы истребителя, разбившегося в субботу, называется недостаток топлива в баках МиГ-29.

Пилот разбившегося самолета катапультировался и выжил.

В апреле сообщалось, что Словакия хочет заменить 12 МиГ-29 американскими F-16.