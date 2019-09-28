МиГ-29 разбился в Словакии

Разбился истребитель МиГ-29 ВВС Словакии, сообщила представитель минобороны страны Данка Цапакова.

Самолет упал у города Злате-Моравце. Цапакова сообщила, что «пилот катапультировался», передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.