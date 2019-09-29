Конференция против расизма в Шотландии обернулась скандалом из-за унижения белых

Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом, на котором отказались давать слово белым посетителям, пишет The Telegraph.

Сообщество Resisting Whiteness, которое стало организатором конференции, решило «усилить голос цветных людей», в связи с чем белым посетителям не давали микрофон, чтобы они не могли задавать вопросы во время выступлений, сообщает РЕН-ТВ.

Вместо этого им предлагали передавать вопросы членам комитета или докладчиками после обсуждения.

Активистка Джейн Маккол заявила, что такое мероприятие само по себе является расистским. Она назвала организаторов «группой экстремистов», которые унижают белых людей.

Представители Эдинбургского университета заявили, что уже попросили организаторов пересмотреть свою политику.

В конце августа сообщалось, что запланированная на октябрь центральноевропейская конференция PHP-разработчиков в Дрездене была отменена из-за того, что среди подавших заявки на участие оказались только белые мужчины.