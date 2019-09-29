Аршавин после поражения «Зенита» раскритиковал видеопомощь арбитрам

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR). В матче Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» из-за VAR каждой из команд не засчитали по голу.

Аршавин заявил, что использование этой системы «затягивает игру». По его мнению, «судьи расслабляются, думают, что VAR их поправит». Аршавин посетовал на то, что не существует «четких руководств, когда использовать, когда рефери нужно бегать к телевизору или не бегать», передает RT со ссылкой на «Матч Премьер».

«Локомотив» на своем стадионе в Черкизово обыграл петербургскую команду со счетом 1:0. Из трех голов был засчитан только мяч Гжегожа Крыховяка. Также ворота соперников поразили Федор Смолов («Локомотив») и Роберт Мак («Зенит»), но их голы не засчитали после использования VAR, передает РИА «Новости».

Напомним, систему видеопомощи VAR впервые использовали в российском футболе весной.