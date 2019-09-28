«Экстремальное» уничтожение автомата Калашникова сняли на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М, целью которого стало испытание оружия на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов, при этом тестируемый автомат был 2014 года выпуска и уже имел некоторую степень износа. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу очередями, меняя один магазин за другим, до полного отказа оружия, передает РИА «Новости».

После 587 выстрелов у испытуемого АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, на самом цевье появилось пламя. После остывания на автомате были обнаружены следы побежалости (поверхностной окисной пленки), цевье и накладка газовой трубки автомата, выполненные из полиамида, расплавились, ствол оружия искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза.

При этом возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.

В концерне «Калашников» отметили, что по требованиям Министерства обороны автомат должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению. Таким образом, специалисты концерна выяснили, что АК-74М не просто отвечает требованиям оборонного ведомства, а превосходит их почти пятикратно.

Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.

Напомним, в июле в Минобороны сообщили, что первая партия новейших автоматов АК-12 поступила в войска. В мае концерн «Калашников» объявил о завершении апробации перспективного ручного пулемета РПК-16.

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