Шевчук и Мацуев разошлись в оценках запрета курения на балконах

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах, который вступит в силу в России с октября.

Шевчук счел идею запрета курения на балконах «неправильной», передает РИА «Новости».

«Отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут», – заявил лидер группы «ДДТ» в эфире НСН.

В свою очередь, Денис Мацуев выступил в поддержку запрета, напомнив о вреде курения. По его словам, речь в данном случае идет о здоровье людей.

«Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять – тоже вопрос. Но я с этим (запретом) согласен, поддерживаю, потому что курить плохо», – подчеркнул народный артист России.

Напомним, в четверг в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. В Кремле отметили, что курить в России стало непопулярно, сам президент является сторонником здорового образа жизни.

В Роспотребнадзоре напомнили, что табачный дым содержит около 4 тыс. различных химических веществ, из которых 250 вредны для здоровья, а 50 могут вызывать рак.

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на запрет в стихотворной форме.

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