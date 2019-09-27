Франция призвала Германию спасти ЕС от ухудшения экономической ситуации

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию «прямо сейчас» начать инвестировать в зону евро, не дожидаясь ухудшения экономической ситуации.

По словам французского министра, Германии «не надо ждать, когда экономическая ситуация ухудшится», ей «следует инвестировать и инвестировать прямо сейчас – чем быстрее, тем лучше», передает ТАСС.

«Именно европейским странам, располагающим достаточными доходами и достаточно свободными рамками действий надлежит инвестировать – и делать это немедленно», – заявил Ле Мэр в Национальном собрании Франции, представляя проект бюджета на 2020 год.

При этом он признал, что Париж не имеет возможности увеличить инвестиции. «Ситуация, в которой находится Франция, совершенно иная», – отметил глава финансового ведомства.

Ле Мэр напомнил, что государственный долг Франции превышает 98% размера ее ВВП. «Мы по-прежнему решительно настроены на то, чтобы добиться стабилизации государственной задолженности, а в дальнейшем и снизить ее размер в ходе пятилетнего президентского срока правления», – пообещал министр.

В ходе своего выступления Ле Мэр также заявил о поддержке курса главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, предполагающего понижение процентных ставок и скупку активов с целью активизации экономики Европы.

«Франция поддерживает смелые решения, принятые ЕЦБ и его главой. Мы считаем, что его решения являются единственными действительно ответственными решениями, направленными на то, чтобы избежать очередного ухудшения нашей экономической среды», – подчеркнул министр экономики и финансов Франции.

Напомним, в середине сентября в Еврокомиссии объявили о возможности введения в ЕС новых налогов, несмотря на риски социальных протестов.

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