В ЕС задумали ввести новые налоги

Европейский союз, несмотря на риски социальных протестов, рассматривает возможность введения новых энергетических налогов для финансирования перехода к низкоуглеродной энергетике, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

«Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата», – приводит его слова ТАСС.

По прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки еврокомиссар отметил, что существует риск социального недовольства, с которым ЕК намерена бороться при помощи дополнительных соцвыплат.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала провал лозунгов в Европе об «экологически чистой энергетике», которые не привели к сокращению выбросов углекислого газа.