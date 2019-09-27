Песков ответил на слова Саакашвили о «планах» России воссоздать СССР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили воссоздать СССР к 2024 году.

«Таких планов нет», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он также добавил, что Россия и Грузия не ведут переговоров по сохранению Тбилиси нейтрального статуса и его невхождению в НАТО и ЕС.

Ранее Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин якобы к 2024 году собирается «воссоздать Советский Союз», «присоединив Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию и Украину без ее западной части».

Отметим, что накануне встретились главы МИД России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани.