Московские полицейские пожаловались на домогательства начальника

Столичная полиция начала проверку по жалобам сотрудниц одного из московских ОВД о домогательствах со стороны своего начальника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В столичном главке начата проверка», – передает ТАСС сообщение полиции.

Источник в столичном главке сообщил, что комплексная проверка с участием руководства ГУ МВД по Москве проходит в ОМВД «Щукино».

«В случае, если факты домогательств со стороны руководителя подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – сказал источник.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что две сотрудницы ОМВД «Щукино» написали жалобы на одного из своих начальников, который их домогался. В качестве доказательств одна из сотрудниц ОМВД показала переписку с подполковником полиции в мессенджере.