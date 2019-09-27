В США задумались о делистинге китайских компаний

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга (исключения акций) китайских компаний с фондовых бирж Соединенных штатов Америки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что эти обсуждения появились на фоне переговоров между США и Китаем о вероятном перемирии в торговой войне, передает РИА «Новости».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в полном торговом соглашении с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов 2020 года.

Напомним, торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. Страны неодднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Так с 1 сентября вступили в силу новые пошлины: американская пошлина в 15% на китайские товары объемом 112 млрд долларов, а Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД