ЕС и Британия вновь не смогли договориться по Брекситу

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что встреча между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и министром Великобритании по вопросам Брексита Стивеном Баркли вновь закончилась безрезультатно.

«ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые осуществимые и юридически действенные предложения, которые отвечают всем этим целям (в рамках соглашения от 25 ноября – прим. ТАСС)», – сказано в заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости он выведет Великобританию из ЕС 31 октября без соглашения.