Бурджанадзе: Запад наконец прояснил мозги Грузии для переговоров с Россией

Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что власти Грузии давно должны были начинать прямой диалог с Россией, а не ждать настоятельных указаний от Запада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя состоявшуюся накануне в Нью-Йорке на полях ГА ООН встречу министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани, она сказала, что «иностранцы прямо сказали, открыто сказали правительству Грузии, что переговоры (с Россией) обязательны».

«Ведь годы потеряны нами. Дождались, чтобы весь мир сказал нам наконец, что наши мозги затуманены, что надо говорить с теми, с кем имеете проблемы, с теми, что может помочь вам решить проблемы», – сказала она.

«Я возмущена, потому что мы потеряли девять лет (после войны-2008), мы вошли в еще более глубокий тупик из-за нашего упрямства не вести переговоры (с Россией)», – заявила Нино Бурджанадзе.

«Желаю властям чтобы хотя бы минимально лед тронулся», – отметила экс-председатель парламента Грузии, которая активно настаивала и настаивает на переговорах с Россией на высшем уровне.

Напомним, на полях Генеральной Ассамблеи ООН была организована встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Встреча состоялась при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.

При этом в Тбилиси затем объяснили встречу с Лавровым желанием Запада.

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