Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на Корфу

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, сообщили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, экипаж корабля примет участие в мероприятиях XVII общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», в рамках которого пройдут дни памяти адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

«Совершив переход из Севастополя в Керкиру под флагом командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, экипаж фрегата «Адмирал Макаров» прошел маршрутом Средиземноморской экспедиции 1798–1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции – Республики Семи Островов», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

На Корфу российские моряки также нанесут протокольные визиты гражданским и военным властям острова.

В период захода запланировано выступление военного оркестра Черноморского флота для жителей и гостей Керкиры.

«Адмирал Макаров» пробудет на Корфу до 2 октября.

Напомним, в марте у южного входа в пролив Дарданеллы в Эгейском море на встречных курсах разошлись американский ракетный эсминец «Дональд Кук» и фрегат «Адмирал Макаров».

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