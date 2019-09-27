Финансировавших террористов в Сирии и Ираке арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал девять сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ*, собиравших деньги для террористов в Сирии и Ираке, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Обвинение в участии в террористической организации и содействии ей предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова Ивановой, не уточнившей, когда именно прошли задержания.

По данным следствия, организовал группу один из фигурантов, изначально присоединившийся к террористам в Египте. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать желающих помогать деньгами боевикам ИГ* в Сирии и Ираке, для чего создал в мобильном приложении группу, в которую со временем вошло около 30 человек.

Деньги переводились на карту организатора, который затем переправлял их террористам.

В рамках «инициации» организатор лично разговаривал с каждым участником чата в деревне Кокошкино, после чего с него бралась присяга, и человек обязывался ежемесячно переводить определенную сумму.

Обыски и задержания по делу прошли в Москве, Подмосковье, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Некоторые арестованные уже дали признательные показания.

Напомним, 17 сентября начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили ячейки террористов в 17 регионах страны.