В России предложили разработать программу «Земский рабочий»

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать программу «Земский рабочий». Соответствующая инициатива направлена министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

Депутат ссылается на экспертные оценки, согласно которым в России наблюдается острый дефицит сотрудников рабочих специальностей: слесарей, токарей и поваров.

По мнению Зубарева, прикрепление к земствам представителей дефицитных профессий позволит «стимулировать внутреннюю трудовую миграцию, улучшить профессиональное самочувствие работодателей и сотрудников, стабилизировать социальные условия жизни дефицитников», сообщает RT.

Пилотными регионами для запуска «Земского рабочего» предлагается сделать Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

В России уже действуют программы «Земский доктор» и «Земский учитель». На этой неделе президент Владимир Путин дал поручение повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам этих программ.