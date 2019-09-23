Путин поручил подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». На эти цели предполагается направить средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Кроме того, Путин поручил представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

Также глава государства поручил повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель» в ДФО. Срок исполнения – 1 декабря 2019 года.

Ранее Путин поставил задачу стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.

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