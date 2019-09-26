Таксист избил известного актера в Москве

Актера Степана Девонина в Москве избил таксист. Инцидент произошел на Ботанической улице.

«26 сентября поступило сообщение от гражданина 1986 года рождения, что его ударил таксист и скрылся. Полицейские установили личность водителя, оба участника конфликта были опрошены», - сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, между водителем и актером вспыхнул конфликт, в ходе которого таксист нанес ему несколько ударов.

По словам самого водителя, Девонин во время поездки неоднократно оскорблял его, выходил из машины, а также ударил его в глаз. Таксист утверждает, что он пытался отмахнуться от удара, но попал актеру по губе. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в столице таксист избил школьника из-за неоплаченной поездки.