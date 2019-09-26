Долги регионов предложено реструктурировать на 75 млрд рублей

Министерство финансов предлагает реструктурировать долги регионов перед федеральным бюджетом на 75 млрд рублей, но только если эти деньги направят на развитие инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Мы готовим предложения по облегчению бремени по возврату кредитов перед Российской Федерацией. На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. Предложение: давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты в инфраструктуре, которые реализуют регионы», – цитирует его слова РИА «Новости».

По его словам, в последнее время ситуация с долгами регионов улучшается: увеличиваются доходы относительно расходов. Силуанов отметил, что в прошлом году многие региональные бюджеты впервые были исполнены с профицитом.

«Что важно – начал сокращаться долг. И меры, которые мы принимали, дали свой результат: долг сократился на 5% (в 2018 году) по сравнению с предыдущим годом», – сказал министр.

Кроме того, в прошлом году сокращались расходы на обслуживание регионального долга. Эта тенденция продолжена и в 2019 году.

В то же время сохраняются большие различия в бюджетной обеспеченности разных территорий. Правительством составлен список из 10 регионов, требующих дополнительной поддержки из федерального бюджета. По каждому из субъектов будут приняты спецпрограммы по увеличению их экономического потенциала.

Отметим, что в сентябре впервые с 2014 года опустился ниже нуля и чистый госдолг России.