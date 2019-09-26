НАСА показало изменение пространства-времени

НАСА опубликовало визуализацию, в которой демонстрируется искривление пространства-времени, симуляция изображает, как гравитация искажает окружающий мир.

Визуализация показывает, как вещество, падающее в черную дыру, собирается в структуру, называющуюся аккреционным диском, передает «Российская газета».

Согласно исследованиям, гравитация черной дыры искажает свет, который испускают области диска, что деформирует внешний вид объекта.

Внешние части имеют меньшую скорость, ближе к центру газ набирает обороты и приближается к скорости света.

Если смотреть сбоку, то слева диск выглядит ярче, чем справа. Светящийся газ на левой стороне диска движется к нам так быстро, что эффекты относительности Эйнштейна добавляют ему яркости. И совершенно противоположное происходит на правой стороне, где газ, удаляющийся от нас, становится более тусклым», – отметили исследователи.

В сентябре физики опровергли теорию Стивена Хокинга о наличии у черных дыр «мягких волос» – фотонов с почти нулевой энергией.