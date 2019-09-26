Тимошенко потребовала от Зеленского референдума об открытии рынка земли

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского провести референдум об открытии рынка земли прежде, чем вносить законопроект в Верховную раду.

«Я обращаюсь к президенту Украины от имени нашей фракции с требованием: перед тем, как вносить (в Раду) подобные законопроекты, обратиться к украинцам и провести всеукраинский референдум относительно того, есть ли поддержка украинцев (в вопросе) продажи сельскохозяйственного земли практически с молотка», – заявила Тимошенко, передает РИА «Новости».

Она отметила необходимость утвердить на законодательном уровне, что открытие рынка земли должно приниматься только на основе референдума. «Надо раз и навсегда урегулировать вопросы. Только на базе решения народа любой президент, правительство, парламент может принимать решение о распродаже украинской земли. Поэтому вносим и регистрируем законопроект о том, что решение о распродаже сельскохозяйственной земли может приниматься исключительно на основе всеукраинского референдума», – пояснила Тимошенко.

Ранее Тимошенко раскритиковала планы руководства страны открыть рынок сельскохозяйственных земель, заявив, что украинцам собрались «промыть мозги».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует провести земельную реформу. Так, он намерен открыть рынок земли в 2020 году. Однако большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу сельхозземель.

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