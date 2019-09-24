Тимошенко встала на защиту украинской земли

Лидер фракции «Батькивщина» в парламенте Украины Юлия Тимошенко раскритиковала планы руководства страны открыть рынок сельскохозяйственных земель.

Она заявила, что украинцам собрались «промыть мозги». По словам Тимошенко, в стране стартовала кампания, которая должна убедить население в том, «как хорошо продать» украинскую землю, передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Учитывая, что предлагаемый законопроект должен регулировать оборот сельскохозяйственной земли, власти собрались продать «72% страны», заявила Тимошенко.

«Кому тогда Украина будет принадлежать?» – спросила она, подчеркнув, что землю смогут заполучить «мегамонополии».

Тимошенко предложила заменить такой подход созданием на Украине многочисленных малых и средних семейных ферм по «французской модели».

Также Тимошенко призвала реализовывать политику протекционизма украинских фермеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запланировал провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году. Однако большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу сельхозземель.

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