Грызлов заявил о необходимости обновления «Единой России»

Новые задачи, которые стоят перед страной, в том числе в реализации национальных проектов, требуют от партии «Единая Россия» обновления, заявил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

«Формы партийной работы на протяжении всех прошедших лет не были одинаковыми, они менялись. И те задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной, требуют новых перемен в партийной деятельности. Свой 20-летний юбилей – он наступит в 2021 году, в год парламентских выборов, – партия «Единая Россия» должна встретить обновленной. Партия должна не только создавать собственные площадки, но и поддерживать работу других структур, где могут проявить себя политики завтрашнего дня, в том числе работу онлайн-площадок, дистанционные формы диалога», – передает ТАСС заявление Грызлова на форуме «Устойчивое развитие» в Санкт-Петербурге.

По его словам, также крайне важно, чтобы профессиональный опыт действующих политиков-наставников передавали новому поколению политических и общественных лидеров.

«Надо сказать, что работа по достижению национальных целей по ряду направлений отстает от намеченного графика. Пришло время включить возможности и создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе предоставить местному самоуправлению существенно больший объем финансирования», – сказал Грызлов.

По его мнению, решение этого вопроса – необходимое условие устойчивого развития страны.

«Известный тезис, что потенциал развития России находится в глубинке в полной мере заработает тогда, когда глубинка будет действенно подключена к решению насущных задач, направленных на повышение благосостояния людей», – добавил Грызлов.

Он также назвал необходимой выработку решений, которые будут способствовать формированию в стране новых политических сил.

«На протяжении многих лет мы создавали дополнительные возможности для политической конкуренции, поддерживали представительство в территориях других парламентских партий. Сейчас нам надо подумать о решениях, которые будут содействовать формированию новых политических сил. Этот вопрос надо обсуждать», – передает РИА «Новости» слова Грызлова.

По оценке Грызлова, на последних прошедших выборах «Единая Россия» сохранила свои позиции.

«Очень важно, что на прошедших выборах «Единая Россия» смогла сохранить доверие избирателей. Мы, безусловно, еще будем анализировать итоги выборов, рассматривать предложения по корректировке норм избирательного законодательства, которые звучали в ходе кампании, но кроме этого в первую очередь необходимы и дополнительные меры по укреплению политической устойчивости», – отметил он.

Как напомнил Грызлов, на период работы Государственной думы следующего созыва придется окончание реализации национальных проектов.

«Будущие политические деятели, в том числе будущие депутаты Государственной думы могут заявить о себе, проявить себя именно на общественных площадках в рамках диалога власти и гражданских профессиональных сообществ. Партии важно поддерживать движение снизу, поддерживать активных граждан в их стремлении к самореализации, к результативному участию в развитии страны», – заключил он.