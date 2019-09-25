В России предложили запретить грин-карты США

Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия в качестве ответа на отказ США в выдаче виз россиянам должна отменить лотереи на получение на территории РФ грин-карт.

«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», – цитируют Чепу «Известия».

По его словам, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

Напомним, российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Госдеп при этом заявил, что «серьезно относится» к обязательствам США.

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что сотрудники Госдепа оценивают заявки на визы «на индивидуальной основе», руководствуясь при этом «существующим законодательством и обязательствами».

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