Рынок акций снизился по индексам

Российский рынок акций снизился по фондовым индексам на фоне снижения рынка нефти и ухудшения конъюнктуры на фондовых площадках, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск снижался на 0,5%, до уровня 2742 пунктов, долларовый индекс РТС – на 0,9% – до 1347 пунктов, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром снижается на 1,1%, до 62,38 доллара за баррель по марке Brent.