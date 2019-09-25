Стало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

В 2014 году, еще до вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский пытался непублично извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче студии «Квартал – 95».

По словам источника в МВД Украины, шоумен обратился за помощью на тот момент к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову, поскольку Зеленский якобы «опасался за свою жизнь», передает «Страна.ua».

По данным издания, один из подчиненных Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком, «имевшим связи в криминальных кругах». Тот в свою очередь якобы побеседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим главой ведомства.

В итоге министр внутренних дел Чечни побеседовал с Зеленским. Несмотря на договоренность о личной встрече с Кадыровым, продюсер в республику не полетел.

Вместо него туда отправился Ериняк, негативно воспринявший решение шоумена. Когда посредник вернулся на Украину, в Киеве загорелся автомобиль Зеленского.

В конце апреля Зеленский извинился перед мусульманами за то, что использовал в своей программе «ЧистоNews» кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

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