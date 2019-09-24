Представитель Крыма на сессии СПЧ ООН призвал создать спецмиссию на Украине

Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Михаил Соломенцев потребовал, чтобы совет ООН по правам человека (СПЧ) направил на Украину миссию по расследованию нарушения права русскоязычного населения на получение полноценного образования на родном языке. Он заявил об этом в Женеве в рамках 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Мы требуем от Совета ООН по правам человека организовать специальную миссию на Украину с целью расследования фактов языковой сегрегации и нарушения образовательных прав русскоязычного населения этой страны на получение полноценного образования на родном языке», – цитирует Соломенцева ТАСС.

Соломенцев также заявил, что общество в России и организации российских соотечественников за рубежом требуют остановить сегрегацию по языковому принципу на Украины. Он подчеркнул, что со вступлением закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» коренные жители Украины «лишились возможности на получение образования на родном для себя русском языке».



Он уточнил, что факты свидетельствуют о том, что «работа по тотальной и принудительной украинизации коренного и, в основном, русскоязычного населения Украины негласно началась гораздо раньше вступления в силу этого попирающего основные права человека закона».

Представитель Крыма отметил «опасные процедуры насильственного изменения образования, включая начальную школу, в ускоренном режиме». «Так, на настоящий момент из 58 школ города Херсон лишь в 12 сохранились несколько факультативных предметов, преподаваемых на русском языке», – сказал он, подчеркнув, что к 2022 году обучение на русском языке будет остановлено полностью, как планируют нынешние власти Украины.



Соломенцев сравнил языковую дискриминацию на Украине с ситуацией в Прибалтике, по его словам это «фактически подает пример расизма для всего мира», а «русскоязычному населению Украины должны быть предоставлены такие же языковые права, какие с 2014 года предоставлены украинцам, живущим в Крыму».

Ранее СБ ООН не стал рассматривать украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят весной.