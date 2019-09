Минкульт объяснил, почему удалил рекомендации песен Nirvana и Queen для школьников

Опубликованный Минкультом список рекомендуемых к изучению произведений в рамках образовательного проекта «Культурный норматив школьника» в ведомстве обнародовали по ошибке, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

Список составлен из мнений экспертов, привлеченных к нормативам, уточнила Манилова, передает ТАСС.

«Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, «мозговых штурмов». И решили все это опубликовать. Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил», – пояснила она.

По ее словам, в перечень не попали все государственные учреждения, что подчеркивает его несостоятельность.

Замглавы Минкульта отметила, что ведомство не собирается быть «цензором всей мировой культуры. Задачей проекта «Культурного норматива школьника» является импульс к знакомству с произведениями искусства и развитие детей, добавила Манилова.

Ранее в Минкультуры опубликовали список с рекомендациями российским школьникам изучать песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, а также смотреть мультипликационный фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки.

Российский певец Лев Лещенко назвал эти рекомендации абсурдом.