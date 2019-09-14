Лещенко посчитал абсурдным изучение The Beatles и Queen в школах

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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Влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму

Петру Порошенко светит тюремный срокФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
В принадлежащих Порошенко компаниях идут обыски, а сам он вынужден ходить на допросы. Бывший президент Украины стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – и для Киева это стало уже доброй традицией. В чем именно обвиняют Порошенко, кто стоит за этими уголовными делами – и кто пытается защитить бывшего украинского лидера? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Лещенко посчитал абсурдным изучение The Beatles и Queen в школах

              14 сентября 2019, 15:36

              Текст: Евгения Шестак

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              Российский исполнитель Лев Лещенко назвал абсурдной идею изучения в школах творчества иностранных групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana и предложил свой альтернативный вариант.

              В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» Лещенко предложил включить в школьную программу изучение отечественных артистов и композиторов. 

              В частности, певец предлагает заменить творчество The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana на композиции Александры Пахмутовой и Давида Тухманова.

              Ранее в Минкультуры рекомендовали российским школьникам изучать песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvan, а также смотреть мультипликационный фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки.


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