Лещенко посчитал абсурдным изучение The Beatles и Queen в школах

Российский исполнитель Лев Лещенко назвал абсурдной идею изучения в школах творчества иностранных групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana и предложил свой альтернативный вариант.

В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» Лещенко предложил включить в школьную программу изучение отечественных артистов и композиторов.

В частности, певец предлагает заменить творчество The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana на композиции Александры Пахмутовой и Давида Тухманова.

Ранее в Минкультуры рекомендовали российским школьникам изучать песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvan, а также смотреть мультипликационный фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки.