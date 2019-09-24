В башню «Москва-Сити» вызвали пожарных

В башне «Федерация – Запад» комплекса «Москва-Сити» на 38 этаже произошло задымление, из здания эвакуированы 150 человек.

«В здании по адресу: Пресненская набережная, д. 12, произошло задымление в машинном отделении на уровне 38 этажа», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Пожарные и спасатели ведут поиски источника задымления.

Башня «Федерация – Запад» - 63-этажное здание высотой 242,4 метра, в нем размещены офисы и апартаменты.

В январе пожар произошел в башне «Восток» комплекса «Федерация», находящегося в «Москва-Сити».