Доллар снизился до 63,75 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 63,75 рубля.

Курс евро снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 рублей. Отмечается, что в прошлый раз такой курс евро был 25 июля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.

Также стало известно, что мировые цены на нефть уменьшаются во вторник утром из-за опасений за рост мировой экономики после слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.

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