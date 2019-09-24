Пропавший в Екатеринбурге журналист найден

Журналист службы информации Ura.ru Александр Поздеев, пропавший в понедельник по дороге на работу в Екатеринбурге, нашелся живым.

В данный момент здоровью Поздеева ничего не угрожает, он находится дома, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что журналиста нашли его супруга и сотрудники Ura.ru. Он исчез на сутки «по причинам личного характера».

«Редакция Ura.ru выражает благодарность всем откликнувшимся на призыв о помощи читателям, а также коллегам из других СМИ за распространение сведений об Александре. Также агентство признательно за оказанную поддержку свердловским ГУ МВД и СУ Следственного комитета. За все 13 лет работы Ura.ru это первый случай исчезновения сотрудника. Ждите новостей под именем Александра Поздеева в ближайшее время!», – говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Поздеев «сам приехал домой на машине», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пропал журналист Александр Поздеев, полицейские начали расследование по факту его пропажи.