В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Почему переговоры Трампа и Зеленского важны для России

Встреча Трампа и Зеленского до последнего находилась под угрозой срываФото: imago images / Xinhua, Zuma/ТАСС
«Сговор» с Зеленским грозит Трампу импичментом. Так, по крайней мере, утверждают противники президента в Конгрессе. За несколько дней до первой личной встречи Трампа и Зеленского прогремел скандал − президента США обвиняют в шантаже Киева для решения своих «личных проблем». Эта ситуация играет на руку России. И нам, похоже, опять придется «болеть» за Трампа. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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              В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru

              23 сентября 2019, 19:44

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru Александр Поздеев, полицейские начали расследование по факту его пропажи, этом сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

              Издание Ura.ru сообщило, что в Екатеринбурге их сотрудник Александр Поздеев, передает РИА «Новости».

              По этим данным, журналист выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского.

              «На момент подготовки этой новости (Ura.ru о пропаже журналиста – прим. ВЗГЛЯД), насколько мне известно, супруга Александра в присутствии журналистов из Ura.ru прибыла в территориальный отдел внутренних дел по месту проживания для того, чтобы сделать официальное заявление по факту таинственно исчезнувшего по пути на работу Александра Поздеева. Ситуация с его пропажей взята под личный контроль руководством УМВД по Екатеринбургу», – уточнил Горелых.

              По его словам, ведомство проведет комплекс необходимых мероприятий.

              «По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Впрочем, сейчас главное, чтобы история с пропажей человека закончилась благополучно и он бы в кратчайший срок был найден живым и здоровым и приступил к исполнению своих служебных обязанностей», – отметил представитель ГУМВД.

              Горелых добавил, что знает Поздеева много лет, по его мнению, это «порядочный и пунктуальный» человек.

              «По меньшей мере, странно, что он не прибыл сегодня на работу при непонятных пока обстоятельствах. Сыщики уголовного розыска отработают различные версии случившегося», – заключил глава пресс-службы.


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