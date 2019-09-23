В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru Александр Поздеев, полицейские начали расследование по факту его пропажи, этом сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Издание Ura.ru сообщило, что в Екатеринбурге их сотрудник Александр Поздеев, передает РИА «Новости».

По этим данным, журналист выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского.

«На момент подготовки этой новости (Ura.ru о пропаже журналиста – прим. ВЗГЛЯД), насколько мне известно, супруга Александра в присутствии журналистов из Ura.ru прибыла в территориальный отдел внутренних дел по месту проживания для того, чтобы сделать официальное заявление по факту таинственно исчезнувшего по пути на работу Александра Поздеева. Ситуация с его пропажей взята под личный контроль руководством УМВД по Екатеринбургу», – уточнил Горелых.

По его словам, ведомство проведет комплекс необходимых мероприятий.

«По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Впрочем, сейчас главное, чтобы история с пропажей человека закончилась благополучно и он бы в кратчайший срок был найден живым и здоровым и приступил к исполнению своих служебных обязанностей», – отметил представитель ГУМВД.

Горелых добавил, что знает Поздеева много лет, по его мнению, это «порядочный и пунктуальный» человек.

«По меньшей мере, странно, что он не прибыл сегодня на работу при непонятных пока обстоятельствах. Сыщики уголовного розыска отработают различные версии случившегося», – заключил глава пресс-службы.