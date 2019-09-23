Трамп предрек «больше честности» от Украины при Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом Владимиром Зеленским Украина будет более честной страной.

«Мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» – передает слова Трампа РИА «Новости».

Заявление он сделал на фоне скандала вокруг его разговора с Зеленским.

Ранее конгрессмен-демократ США Адам Шифф заявил, что Трамп оказывал давление на Зеленского, в связи с чем главе Белого дома может грозить импичмент.

СМИ сообщали, что Трамп якобы настойчиво требовал от президента Украины помощи в разбирательстве, связанном с предполагаемым соперником на выборах главы США Джо Байденом и его сыном. Позже Трамп объяснил, зачем «фейк ньюс» сфабриковали эту историю.