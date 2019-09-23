Ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева решили рассмотреть в колонии

Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, который был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, на выездном заседании в исправительной колонии.

«Это будет выездное заседание... Будет рассматриваться непосредственно в исправительном учреждении в городе Клинцы», – сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Заседание назначено на 16.00 24 сентября. Также отмечается, что Кокорин и Мамаев планировали поддержать Протасовицкого в Клинцовском горсуде.

Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии.

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При этом до следующего года официальные матчи они проводить не будут – «Зенит» сразу заключил с Кокориным новый контракт, однако РФС отказал ему в регистрации на чемпионат России до следующего трансферного окна, а «Краснодар» с Мамаевым контракт расторг.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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