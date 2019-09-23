Петросян пожаловался, что не может попасть домой

Юморист Евгений Петросян сообщил в соцсетях, что больше года не может попасть к себе домой.

Артист в своем Instagram рассказал, что передачу «Смехопанорама» снимал в кабинете у себя дома. Он сообщил, что собирал книги для интерьера программы годами, многие из них он реставрировал самостоятельно.

«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», – сообщил Петросян.

Юморист подчеркнул, что лишать его доступа к личным вещам «незаконно».

«Остались лишь картинки у нас в «Смехопанораме», которая справит на днях свой тысячный выпуск. Но я все равно в строю. И никто меня из этого строя не вытолкнет. Потому что моя работа – это я, а я – это моя профессия. Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле», – написал артист.

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Стоимость совместно нажитого имущества артистов, которое они сейчас делят, оценили в 1,5 млрд рублей. На спорное имущество суд наложил запрет, чтобы ни один из супругов не попытался его продать, также арест наложен на счета Петросяна и Степаненко.