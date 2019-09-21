В Казахстане десять военных пострадали из-за взрыва боеприпаса

Десять военнослужащих пострадали из-за взрыва фрагмента боеприпаса в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Инцидент произошел в ходе плановых подрывных работ на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь, сообщается на сайте министерства.

«Произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов-военнослужащих по контракту получили осколочные ранения», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшим госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, 5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, были эвакуированы 16,5 тыс. человек. Спустя несколько дней после удара молнии на складе вновь начали взрываться боеприпасы.